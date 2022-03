Spionageabwehr vereitelt Attentat auf Selenskyj

Bürgermeister ruft Zivilisten zum Verlassen von Boryspil auf

In der ukrainischen Hauptstadt und ihrer Umgebung werden indes auch am Dienstag russische Angriffe erwartet. Der Bürgermeister von Boryspil knapp 30 Kilometer südöstlich von Kiew hat die Zivilbevölkerung zum Verlassen der Stadt aufgerufen. Sein Aufruf gelte auch für alle Zivilisten, die aus anderen Teilen der Ukraine in die 60.000-Einwohner-Stadt geflüchtet seien, sagte Wolodymyr Borissenko in der Nacht auf Dienstag.