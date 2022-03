Selenskyj lädt Papst Franziskus in die Ukraine ein

Papst Franziskus hat am Dienstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert, der ihn im Laufe des Gesprächs in die Ukraine eingeladen hat. „Der Präsident betonte, dass Seine Heiligkeit der am meisten erwartete Gast in der Ukraine ist“, so ein Botschafter. Selenskyj selbst sagte, Franziskus habe „sehr wichtige Worte“ gesagt und der Vatikan würde „für das Ende des Krieges beten“. Er habe Franziskus auch für seine Vermittlerrolle mit Russland gedankt.