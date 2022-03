Präsident Wolodymyr Selenskyi im Porträt

Seine eigentliche Berufung war das Dasein als Schauspieler - schon in dieser Rolle schlüpft er aber in die Rolle des Staatsoberhauptes. Wie es der Zufall so wollte, landet der heute 44-Jährige in der Politik und wird 2019 mit einer Mehrheit von über 70 Prozent zum ukrainischen Präsidenten. In einem Porträt stellen wir Ihnen jenen Mann vor, der sich in seinem Leben zwischen Komödie und Krieg bewegt.