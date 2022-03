NEOS: Selenskyj soll im Nationalrat sprechen

Selensykj-Auftritte in US-Kongress, EU-Parlament, Bundestag, Knesset

Selenskyj hatte sich im Lichte der russischen Angriffe auf die Ukraine zuletzt in Videoansprachen an den US-Kongress, das EU-Parlament, den Bundestag in Berlin und die israelische Knesset gewandt. Vor den Abgeordneten in Berlin sagte er etwa: „Wieder versucht man in Europa, ein ganzes Volk zu vernichten.“ Die Parlamentarier waren vor der Rede aufgestanden und begrüßten den auf einer Leinwand zugeschalteten Selenskyj mit Applaus.