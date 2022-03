„Didi geht zur Schule“ als Ansporn für Fachkräfte

Hoch motiviert geht Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Dietmar Tunkel ans Werk. Um den Fachkräftenachwuchs die Vielfalt an Jobs und Aufstiegschancen in der Branche aufzuzeigen, tourt er quer durchs Land. In den Tourismusschulen Neusiedl am See und Oberwart sowie der Ecole Güssing machte der Fachmann Station.