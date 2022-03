Gewerkschafter fordern Rücktritt von Polaschek

Grund des Anstoßes ist der erste Auftritt von Bildungsminister in der ORF-„Pressestunde“. Der Minister habe trotz hoher Infektionszahlen erst Anfang März das Zurückfahren der Schutzmaßnahmen in den Schulen verordnet, nun sollen diese neuen Regeln (z.B. keine Maske im Klassenzimmer) trotz Rekord-Inzidenzen bis zu den Osterferien unverändert bleiben. „Darüber können wir nur den Kopf schütteln“, so die ÖLI-UG in einer Aussendung.