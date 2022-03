Trotz Corona: Zweimal TV, Taktiktafel und am Handy

„So was möchte ich nicht noch einmal erleben, das hat schon wehgetan“, so Austrias Trainer, der mit allerlei Equipment ausgestattet war: „Ich hatte die Taktiktafel zur Hand, aus dem Stadion ein Live-Bild vom Video-Analysten, dazu das TV-Bild von Sky, telefonisch war ich mit meinen Assistenten 90 Minuten in Kontakt.“