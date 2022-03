LIVE ab 17 Uhr: Austria gegen Rapid im Wien-Derby

An der Publikums-Unterstützung dürfte es nicht scheitern - bis Freitagnachmittag waren über 25.000 der rund 26.000 aufgelegten Tickets verkauft, es wird die höchste Zuschauerzahl in Wien-Hütteldorf seit 8. Dezember 2019 erwartet. Damals kamen nach offiziellen Angaben 26.100 Fans zum Match gegen die Austria. Die Zuschauer bekommen zwei Mannschaften mit klar aufsteigender Formkurve zu sehen. Rapid hat die vergangenen drei Liga-Partien gewonnen, die Austria reist sogar mit dem Selbstvertrauen von fünf Siegen in Folge in den Westen der Bundeshauptstadt. Die „Veilchen“ sind im Moment Tabellenzweiter, Grün-Weiß liegt als Fünfter nur einen Punkt dahinter. „Man hat lange auf so ein Derby gewartet, wo sich beide auf einem so guten Niveau treffen“, sagte Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer.