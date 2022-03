Selenskyj: „Berge von toten russischen Soldaten“

Viele Russen unterstützen den Krieg gegen die Ukraine, obwohl die Verluste auf russischer Seite hoch sind - sowohl bei der Anzahl der gefallenen Soldaten als auch, was das Material betrifft. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die russische Bevölkerung mit deutlichen Worten zum Umdenken bewegen. „An den Brennpunkten besonders schwerer Kämpfe sind unsere vordersten Abwehrlinien mit Leichen russischer Soldaten praktisch überhäuft“, erklärte er. „Und diese Leichen, diese Körper werden von niemandem geborgen“, erklärte er in einer Videobotschaft.