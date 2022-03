Drei Szenarien: Was passiert nach dem Krieg?

Szenario 2: Ukraine gewinnt

Kann die Ukraine die Russen militärisch zurückschlagen, bedeutet das zunächst eine gute Verhandlungsposition für Präsident Selenskyj, sagt Mueller. Fest steht aber auch: Das Land würde vor den Trümmern seiner selbst stehen. „Wohin kehren die Menschen zurück? Der Aufbau würde lange dauern und viel Unterstützung von außen brauchen“, sagt Wydra. „Es wird dort eine wahnsinnige Armut geben. In Russland würde es wohl zu weiteren Repressionen gegen Menschen und einem noch autoritäreren Kurs kommen. Momentan gibt es in diesem Krieg nur Verlierer.“ Als Kriegsverlierer dazustehen, könnte Putin innenpolitisch schwächen, so Mangott. „Er wird alles tun, um die Ukraine zur Kapitulation zu zwingen - wenn nicht, scheitert seine ganze politische Mission.“