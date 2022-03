Bauschuttfirma statt Verkehrsberuhigung

Zwei Unfalltote, einer im Sommer 2020, ein weiterer im vergangenen Dezember: Doch trotz politischer Lippenbekenntnisse waren die verkehrsberuhigenden Maßnahmen, die man bisher an der berüchtigten Unfall-Kreuzung in der Ortschaft Linden in Steinerkirchen an der Traun vollzog, überschaubar. Nach dem ersten Unfall wurden die Stopptafeln vergrößert und Bodenmarkierungen angebracht, im Februar hat man ein „Freiwillig 30“-Schild montiert. Eine 40er-Beschränkung, Blinklichter auf den Stopptafeln oder ein Radarkasten, wie auch VP-Ortschef Thomas Steinerberger forderte, wurden seitens der BH Wels-Land abgelehnt.