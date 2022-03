Geduldsfaden reißt: Behörde soll den Lärm messen

„Beim Feinstaub war es ja schließlich auch so, dass Sofortmaßnahmen eingeführt wurden, da dieser gesundheitsschädlich ist - Lärm ist das genauso!“ Doch dem nicht genug. Die Initiative will einen weiteren Anlauf beim Ministerium wagen: „Noch einmal werden wir ein Schreiben nach Wien schicken und die zuständige Ministerin damit konfrontieren, warum die WHO-Werte noch immer nicht in der Verordnung angepasst sind“, sagt Zankl-Omann. „Und weil wir wissen, dass wir wieder nur Ausreden als Antwort erhalten, schalten wir die Volksanwaltschaft ein.“