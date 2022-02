So krank kann der Bahnlärm die Kärntner machen

Tempolimit?

Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse fordern die Bürgerinitiativen in Kärnten ein Tempolimit von 50 km/h. „Autos müssen in der Ortschaft ja auch 50 fahren - warum nicht die Züge?“, so Christoph Neuscheller von „Stop Bahnlärm“. Neuscheller wohnt in Pörtschach direkt neben den Gleisen und nennt ein aktuelles Beispiel: „Die Züge müssen wegen einer Baustelle im Ort langsamer fahren. Man hört sie kaum! Ein Tempolimit wäre daher das Beste, was uns allen passieren kann - bis die ÖBB ihre alten Güterzüge endlich modernisiert haben!“