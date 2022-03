„Hogwarts Legacy“: Zurück in die Zauberschule

Zum Spielinhalt ist bislang so viel bekannt: Spieler schlüpfen in die Rolle eines neuen Zauberlehrlings, der sich entscheiden muss, wie er seine Fähigkeiten einsetzt. Die Abenteuer führen an bekannte Schauplätze des Harry-Potter-Universums wie das Dorf Hogsmeade oder den Verbotenen Wald, doch auch neue Orte soll das Spiel bereithalten.