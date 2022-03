Derzeit keine schärferen Besuchsregeln geplant

In Österreichs Spitälern kämpfen Mediziner gleich an zwei Fronten. Während die Stationen immer voller mit Corona-Patienten werden, mangelt es zunehmend an Personal. Weniger Mediziner stehen also mehr Kranken gegenüber. Ein ähnliches Szenario spielt sich in den Kranken- und Altersheimen ab. Aktuell sind mehr als 800 Senioren Corona-positiv - so viele wie noch nie. Während Wien die Besucherregeln in Heimen verschärft, hält man in Oberösterreich an den Maßnahmen fest.