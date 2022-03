Omikron-Welle: Pflegeheimen geht Personal aus

Die hohen Infektionszahlen der Omikron-Welle führen seit Wochen zu massiven krankheitsbedingten Arbeitsausfällen in den Heimen. Zahlreiche Mitarbeiter befinden sich derzeit in Quarantäne oder daheim in der Kinderbetreuung, da auch zahlreiche Schulklassen geschlossen sind oder auf Distanzunterricht umgestellt haben. Der immer noch weiblich dominierte Pflegebereich ist davon doppelt betroffen.