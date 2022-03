Tag der Entscheidung für ÖSV-Aufsteiger Feurstein

Nachdem die Speedrennen der Damen beim Europacupfinale in Andorra dem Wetter zum Opfer gefallen waren, wagen am Freitag die Herren den Versuch, einen Super-G in El-Tarter über die Bühne zu bringen. Einziger Vorarlberger am Start: der Mellauer Lukas Feurstein. Für den 20-Jährigen ist es allerdings das möglicherweise wichtigste Rennen der gesamten Saison, schließlich hat der Head-Pilot die Chance, sich ein fixes Weltcupticket für die kommende Super-G-Saison zu sichern.