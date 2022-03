Nächstes Absage: Frust und Freude im ÖSV-Damenteam

Damit ist klar: Die rot-weiß-roten Damen dürfen in der Super-G-Wertung über einen Dreifachsieg jubeln. Die Tirolerin Christina Ager hat am Ende mit 245 Punkten die Nase vorne, 35 Punkte dahinter landet die Oberösterreicherin Elisabeth Reisinger auf Rang zwei, womit sich beide ihr persönliches Weltcup-Ticket für die kommende Super-G-Saison holen konnten. Platz drei geht mit Franziska Gritsch an eine weitere Tirolerin, die sich bereits vor dem Finale den Europacupgesamtsieg gesichert hatte und damit ein fixes Weltcupticket für alle Disziplinen im Winter 2022/23 erhält. Nußbaumer, die in dieser Saison – dank Rang drei in der vorigen Europacupsaison – einen fixen Startplatz im Abfahrtsweltcup hatte, schaut hingegen in Sachen Fixtickets durch die Finger.