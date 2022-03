Wien: Maßnahmen weiter streng, neue Spitalsregeln

Nachschärfung in Spitälern und Heimen

In den Spitälern reagiere man ab nächster Woche auf den dringenden Wunsch der Mitarbeiter: So werde nur noch ein Besucher pro Tag pro Patient zugelassen, es gelte 2G plus, also genesen, getestet und mit negativem PCR-Test. In Alten- und Pflegeheimen werden zwei Besucher pro Bewohner pro Tag zugelassen, ebenfalls mit 2G plus.