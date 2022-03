Hacker: „Experiment an über acht Millionen“

Hacker kritisiert Bund

Hacker verweist auf die hohe Zahl der Neuinfektionen und eine „unfassbare“ Anzahl an Patienten im Spital und bis zu 15 Prozent an Ausfällen von Personal im Spitals-, Pflege- oder Schulbereich österreichweit. Er betont, dass sich Österreich bei solchen Inzidenzen nicht leisten könne „Alltag zu feiern“. Dies sei eine Verweigerung der Realität, man sei mitten in einer Pandemie.