1200 Kündigungen: Das Ende von „Alles gurgelt!“

Kritik an Bundesregierung

Erst Ende 2021 hatte man den Standort in der Klinik Penzing massiv ausgebaut und die Testkapazitäten weiter erhöht. Vier zum Labor umgebaute Pavillons werden aktuell betrieben. Auch der Personalstand wurde laufend erhöht, auf bis zuletzt eben 1500 Mitarbeiter. Havel übt im Telefongespräch mit der „Krone“ heftige Kritik an der Bundesregierung. „Während eines der Höhepunkte der Pandemie die bestens funktionierende Test-Infrastruktur aufzulösen und zu zerschlagen, ist das Schlechteste, was man tun kann.“