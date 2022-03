China: Massentests & Lockdowns in Millionenstädten

Das neue Isolationszentrum (Video siehe oben) in der Provinz Jilin bietet laut Angaben der Behörden Platz für bis zu 6000 Kontaktpersonen. In der gleichnamigen Millionenstadt Jilin wurden Massentests angeordnet. Auch in vielen anderen Städten wird die Bewegungsfreiheit der Menschen derzeit stark eingeschränkt, da die Covid-Infektionszahlen auf den höchsten Stand angestiegen sind.