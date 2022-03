Wüstenstaub fegt noch bis Freitag über Österreich

Ein kleinräumiges Tief in der Höhe zieht am Samstag von Nordwesten her durch, zeitgleich gelangen von Osten her zunehmend kältere Luftmassen in den Ostalpenraum. Damit gibt es vor allem in der Osthälfte, später dann über großen Gebieten Österreichs einige Wolken bzw. vermehrt Quellwolken. Mitunter bildet sich auch der eine oder andere lokale Regenschauer. Die Schneefallgrenze sinkt von Osten her allmählich wieder auf Lagen unter 1000 Meter, im Westen pendelt sie meist gegen 1.400 Meter Seehöhe. Dazwischen zeigt sich aber auch die Sonne, die meisten Sonnenstunden gibt es im Westen. Der Wind weht schwach bis mäßig, tagsüber an der Alpennordseite recht lebhaft auffrischend aus Nordost bis Südost. In der Früh zeigt das Thermometer minus fünf bis plus drei Grad, am Tag maximal sieben bis 15 Grad, am mildesten wieder im Westen.