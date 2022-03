Hoffnungsschimmer | Putins Ohrringe

Hoffnungsschimmer. Ist das nun wirklich ein Hoffnungsschimmer? Die Kampfhandlungen in der Ukraine gehen zwar weiter und verursachen von Tag zu Tag mehr Leid für die ohnehin schon so schwer geprüften Menschen. Und doch gibt es Zeichen, die zu setzen die beiden Kriegsparteien in dieser Form bisher nicht bereit waren. So spricht man in Moskau nun von einer Neutralität nach österreichischem oder schwedischem Vorbild, das könne, so der Kreml-Sprecher, als „ein Kompromiss“ betrachtet werden. Diesen Vorschlag wies die Ukraine zwar umgehend zurück. Gleichzeitig verlautete aber der ukrainische Präsident Zelenskij, dass ein NATO-Beitritt seines Landes in naher Zukunft auszuschließen sei - eine Bedingung Putins. Und Zelenskij meinte auch, dass sich die Verhandlungspositionen nun realistischer anhörten. Aber es brauche Mühe und Geduld. Freilich sagte er auch: „Wir alle wollen so schnell wie möglich Frieden und Sieg.“ Den Sieg - den will allerdings Putin ebenso. Zwei können für gewöhnlich nicht gewinnen. Und so reicht es noch lange nicht zur Hoffnung, sondern bloß zum Hoffnungsschimmer.