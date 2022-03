Verletzt! Olympiasieger verpasst Eiskunstlauf-WM

Eiskunstlauf-Olympiasieger Nathan Chen aus den USA muss auf seine Teilnahme an den anstehenden Weltmeisterschaften in Montpellier verzichten. Dies teilte der 22-Jährige am Mittwoch mit und nannte als Grund eine anhaltende Verletzung, die er durch weiteres Training nicht verschlimmern wolle. Chen zeigte sich sehr enttäuscht, dadurch die Chance auf seinen vierten WM-Titel in Serie zu verpassen.