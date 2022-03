Selenskyj-Berater sagte 2019 Ukraine-Krieg voraus

Russland will Ukraine „verwüsten“

Arestowitsch glaubte, dass Russland das Ziel verfolgen würde, die ukrainische Infrastruktur zu zerstören und das Land in ein „verwüstetes Gebiet“ zu verwandeln, um das Gebiet der Ukraine für die NATO „uninteressant“ zu machen. Russland würde versuchen, so viel wie möglich von der Ukraine zu zerstören, bevor sie in die NATO aufgenommen wird, da es keine direkte Konfrontation mit dem westlichen Militärbündnis wolle, so Arestowitsch. Die Ukraine werde „als zerstörtes Gebiet für die NATO uninteressant“, sagte er.