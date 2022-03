Video zeigt völlig zerstörte Wohnblöcke in Charkiv

Österreich steht nach mehreren Einschätzungen die größte Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg bevor. An die 200.000 Vertriebene könnten zumindest vorübergehend im Land bleiben, sagen Experten. Zum Vergleich: Während der letzten großen Krise, ausgelöst durch den Bürgerkrieg in Syrien, gab es im Jahr 2015 88.340 in Österreich gestellte Asylanträge.