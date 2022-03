Jeder 20. Salzburger ist mit Corona infiziert

Am 16. März 2020, also vor zwei Jahren und einem Tag, ging Salzburg gemeinsam mit dem Rest Österreichs in den ersten Lockdown der Pandemie. Dieses Szenario – in mehr oder weniger strenger Form – sollte sich dann bis zum heutigen Tag noch dreimal wiederholen. Damals steckten sich pro Tag in Österreich rund 200 bis 300 Menschen mit Covid-19 an. Nun, zwei Jahre später, meldeten alleine Salzburgs Gesundheitsbehörden am Mittwoch 3776 tägliche Neuinfektionen. Aktiv mit dem Coronavirus infiziert waren am Mittwoch 25.870 Salzburger. Aktuell ist somit jeder 20. im Bundesland an Covid erkrankt.