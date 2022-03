Nehammer will stärker gegen Oligarchen vorgehen

Deripaska gilt in Österreich als bestens vernetzt, doch auch hier setzte es in Folge des Krieges bereits erste Konsequenzen. So hat etwa die Familienstiftung des Unternehmers Hans Peter Haselsteiner die Geschäftsbeziehungen der Strabag zum Oligarchen aufgekündigt und ihm auch die Dividende gestrichen. Dazu hat Deripaska - wohl mit Sanktionen rechnend - sein Hotel Aurelio in Lech am Arlberg an seinen Cousin verkauft.