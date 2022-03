Russischer Oligarch verkaufte Hotel in Lech

Der russische Oligarch Oleg Deripaska hat das Hotel Aurelio in Lech verkauft. Das Hotel soll in den vergangenen Wochen an die auf Zypern registrierte, bis jüngst auf Deripaska privat zurückführbare Dornton Ltd. übergegangen sein. Diese wiederum wurde Mitte Jänner an die große russische Hotelgruppe Gost verkauft. Ihr Eigentümer ist Deripaskas Cousin Pavel Ezubov.