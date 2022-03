Schallenberg: „EU zeigt Muskeln, und es wirkt“

Im Rahmen des Ministerrats wurde festgelegt, wer die versprochenen Mittel aus dem Auslandskatastrophenfonds erhält. Aus der nun verabschiedeten, mit 15 Millionen Euro dotierten zweiten Tranche gehen 3,5 Millionen Euro an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), ebenfalls 3,5 Millionen Euro an das Flüchtlingshochkommissariat UNHCR, vier Millionen Euro an das UN-Kinderhilfswerk UNICEF sowie vier Millionen Euro an österreichische Nichtregierungsorganisationen, die in der Ukraine bzw. den Auffangländern tätig sind.