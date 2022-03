Das sind die Themen für die Landtagssitzung

Die ÖVP will in der Landtagssitzung den Ukrainekrieg, besser gesagt seine Folgen, debattiert wissen. Klubobmann Markus Malle und seine Abgeordneten thematisieren die Versorgungssicherheit in Kärnten, wollen aber auch über Ideen für mehr Energie-Eigenständigkeit unseres Landes sprechen. Ob’s was hilft?