Mandl zu neuem Cheftrainer: „Gefüge muss passen“

Vieles spricht in der Trainerfrage für interne Lösungen. Auch wenn sich Mandl „nicht festnageln lassen möchte“, sich alle Optionen, also auch externe, offen lässt. Dennoch könnte Marko Pfeifer vom aktuellen Slalom-Chef zum Herren-Boss aufsteigen. Oder fällt die Wahl doch auf Christian Schwaiger (derzeit bei den Deutschen)? Und bei den Damen? Da könnte Roland Assinger (Ex-Abfahrts-Coach) ein heißer Kandidat sein. Die Verkündung ist am Donnerstag in Frankreich geplant.