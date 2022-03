Rowdy auf der Flucht versetzte Familie in Panik

Für Unruhe hatte der Unbekannte vergangenen Sonntag schon kurz vor 10 Uhr auf offener Straße in Stegersbach gesorgt. Offensichtlich in Rage, ließ er seine Wut an geparkten Autos aus. Der Rowdy tobte sich entlang der Straße aus, bis Passanten ihn bemerkten und verfolgten. Der Rabiate nahm Reißaus.