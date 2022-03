Von Pistenraupe überrollt: Snowboarder unverletzt!

Snowboard demoliert

Der Snowboarder erkannte die Situation, konnte aber nicht mehr ausweichen. So legte er sich mit dem angeschnallten Brett in Kauerstellung in die Hohlkehle der Piste und befand sich dadurch genau zwischen den beiden Raupen der Maschine. Der Lenker blieb sofort stehen, als er den Snowboarder plötzlich vor seinem Schneeschild auftauchen sah.