Arbeiterkammerchef Andreas Stangl Covid-positiv

Damit ist er aktuell einer von 54.196 Oberösterreichern, die sich mit Corona infiziert haben. Am Montag kamen 6505 Fälle dazu. Die Omikron-Welle rollt auf hohem Niveau: 415 Landsleute (plus 2 binnen 24 Stunden) mit Covid auf Normalstationen, auf Intensivstation liegen drei weniger als am Vortag und derzeit in Summe 21 Covid-Patienten. 68.665 Oberösterreicher sind in Quarantäne und die 7-Tage-Inzidenz kletterte auf 3373 - über 4000 ist sie bereits in den Bezirken Gmunden, Perg und Schärding. 588.132 Landsleute hatten zumindest schon einmal Corona und 2560 Oberösterreicher sind an/mit dem Virus verstorben.