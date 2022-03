Aggressiver Alkolenker musste verhaftet werden

Ein Zeuge meldete am Samstag gegen 22:40 Uhr per Notruf einen verunfallten Pkw im Straßengraben der B122 im Gemeindegebiet von Bad Hall. Als die Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, wurde der Verunfallte, ein 47-jähriger Welser, bereits von der Rettung versorgt. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert. Zum Unfallhergang machte er wirre Angaben. Weil er über Schmerzen klagte, die er allerdings nicht näher beschreiben konnte, wurde der Mann ins Klinikum Steyr gebracht. Dort verweigerte er jedoch jegliche ärztliche Behandlung und wurde immer aggressiver. Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich der 47-Jährige derart aggressiv, dass er festgenommen werden musste. Die amtsärztliche Untersuchung zur Feststellung seiner Alkoholisierung verweigerte er. Der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.