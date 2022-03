Von Kanada in den Krieg: Als Helferin in Ukraine

„Bist du verrückt?“, fragten ihre Freunde immer wieder. Da stand ihr Entschluss längst fest und reiste Virginia Dronova aus Kanada nach Kiew. Krieg statt heiler Welt in Ottawa. „Ich spürte, dass ich helfen kann und helfen muss“, sagt die 39-Jährige. Sie studierte in Wien an der Diplomatischen Akademie, war schon früher in der Ukraine für eine Pro-Europäische-Partei tätig und ist hier noch immer bestens vernetzt.