Ukraine-Krieg: Kinder hungern und frieren

Tanja ist so froh, dass sie mitten im ukrainischen Kriegsgebiet lächeln kann: Die junge Frau arbeitet als Kinderbetreuerin in einem Caritas-Zentrum. Sie konnte nun endlich nach Tagen in unterirdischen Gewölben eine Gruppe von Kindern mit ihren Familien in Kiew auf den Weg nach Transkarpatien bringen – und somit in Sicherheit.