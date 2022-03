Bomben auf Lemberg: NATO-Waffen im Visier

Bei dem heftigen russischen Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt bei Lemberg in unmittelbarer Nähe der polnischen Grenze am Sonntag könnte es sich um einen gezielten Schlag auf einen der Verteilungspunkte für ankommende Waffenlieferungen aus dem Westen an die Ukraine gehandelt haben. Derzeit liefern mehrere NATO-Staaten Waffen an die Ukraine, auf dem Militärstützpunkt nahe Lemberg sind hauptsächlich NATO-Ausbilder aktiv. Die USA betonen nun, sollte NATO-Gebiet, wie etwa Polen, angegriffen werden, so werde man dies verteidigen.