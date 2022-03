Erneut Bürgermeister von Russen verschleppt

So wie in Melitopol könnte auch in anderen eroberten Gebieten unter dem Vorwand einer „Entnazifizierung“ die Verwaltung auswechselt werden, vermuten Beobachter. Der Kreml warf der Ukraine vor, dass dort „Nazis“ das Sagen hätten. Diese Behauptung sorgte für Irritationen, da der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jüdische Wurzeln hat.