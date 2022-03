Bürgermeister von Melitopol von Russen entführt

Selenskyj: „Neue Phase des Terrors“

In seiner täglichen Videoansprache bezeichnet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Entführung des Bürgermeisters als einen Versuch Russlands, die offiziellen Stellen in der Ukraine auszuschalten. „Dies ist offensichtlich ein Zeichen der Schwäche der Invasoren. Sie haben keine Kollaborateure gefunden, die den Besatzern die Städte und die Macht überlassen. Deshalb sind sie in eine neue Phase des Terrors eingetreten, in der sie versuchen, Vertreter lokaler ukrainischer Behörden zu beseitigen.“