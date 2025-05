Unwetter-Schock: Airbus gerät in Hagelsturm

Turbulenzen während des Flugs

Ein Passagier filmte die Turbulenzen während des Flugs. In dem Video sind schreiende Menschen zu hören, manche klammern sich an den Sitzen fest. „Es gab so viele Turbulenzen, dass ich dachte, es wäre mein letzter Flug. Alle dachten, wir würden abstürzen. Es war eine traumatische Erfahrung“, sagte ein Fluggast zur Nachrichtenagentur Press Trust of India.