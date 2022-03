Freeride-Finale in Fieberbrunn schon am Montag

Der erste Teil der Finals in der Freeride World Tour (FWT) in Fieberbrunn ist um einen Tag vorverlegt worden und findet wetterbedingt nun schon am (morgigen) Montag statt. Fieberbrunn ist 2022 neben Verbier erstmals Teil der FWT-Finals. Den vorzeitigen Cut geschafft hat Snowboarderin Manuela Mandl, Skifahrer Valentin Rainer muss hingegen für 2023 in die Qualifikation. Mit Werni Stock ist in Fieberbrunn ein heimischer Snowboarder per Wild Card dabei.