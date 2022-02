Erste Wienerin mit einem WM-Titel im Wintersport

2018 wird sie Österreichs erste Freeride-Snowboard-Weltmeisterin, heute mischt sie in der World-Tour erneut ganz vorne mit: Manuela Mandl! Im Talk mit Moderatorin Katie Weleba erzählt die sympathische 33-Jährige, wie sie als Wienerin zum Wintersport gekommen ist, was sie sich von ihrem einzigen Weltcup-Stop in Österreich, in Fieberbrunn, vom 15. bis zum 20. März, erwartet und ob sie insgeheim doch auch von einer Olympia-Medaille träumt!