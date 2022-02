Krieg: Energiekostenexplosion und Teuerungswelle?

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die heimische Innenpolitik sind derzeit noch überschaubar. Österreich ist entgegen des zuletzt praktizierten Kurses zwar wieder bereit, Flüchtlinge in größerem Stil aufzunehmen - doch das war bei kriegerischen Situationen in der Nachbarschaft immer so. Regierung und Opposition sind derzeit in den meisten Fragen in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg einer Meinung, einzig FPÖ-Chef Herbert Kickl wirft Bundeskanzler Karl Nehammer vor, „wichtigtuerisch zu schwadronieren“, anstatt sachlich zu arbeiten. Sonst ist derzeit kaum Kritik zu vernehmen. „Für die ÖVP ist es aber grundsätzlich erfreulich, dass durch die starke mediale Aufmerksamkeit auf den Krieg der am Mittwoch beginnende ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss in den Hintergrund gerät“, so IFDD-Meinungsforscher Christoph Haselmayer in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.