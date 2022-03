Preisexplosion setzt Salzburgs Bauern zu

Alleine ist der Flachgauer nicht: Auch Mutterkuh-Bauer Johann Rohrmoser aus St. Johann spürt die anziehenden Preise: „Natürlich merken wir die steigenden Kosten. Aber unterm Strich wirkt sich das derzeit nur in moderaten Erhöhungen aus“, sagt der Pongauer, der 18 Kühe hat. Sein Vorteil? Er muss wenig zukaufen. Zudem bietet er Ferienwohnungen an, seine Frau Cornelia Pädagogik mit den Tieren. Landwirtschaftskammer-Chef Rupert Quehenberger sagt: „Entscheidend ist, nicht in Panik zu verfallen.“ Ein Vorteil? Salzburgs Bauern verzichten größtenteils auf Kunstdünger - die Preise dafür haben sich innerhalb eines Jahres fast verdoppelt.