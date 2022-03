Wohnbau-Höhenflug droht nun ein massiver Dämpfer

Die Situation, in der sich OSG-Chef Alfred Kollar befindet, könnte verzwickter nicht sein. Dabei würde gerade alles passen. Der Boom bei Wohnungen und Reihenhäusern ist enorm. Aktuell hat die Genossenschaft 316 Reihenhäuser in Bau und 180 in Vorbereitung. Selbst in Gemeinden, die sich bisher im Dornröschenschlaf befunden haben, gebe es eine gesteigerte Nachfrage, erklärt Kollar.