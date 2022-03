Russen im Exil: „Wir glauben an nichts Gutes mehr“

Für Russen im Exil ist der Trend erschreckend: „Sie wollen sich abschotten und den Eisernen Vorhang wiedererrichten. Vielleicht wird es ein totalitärer Staat, wer weiß?“, so ein Mann, der kürzlich nach Österreich kam. Die Aussichten für ihr Heimatland sind düster. Was aktuell in Russland geschehe, sei eine „Revolution von oben“. Zuvor habe es Hoffnungen gegeben, dass sich das Land demokratisiert und nach Westen orientiert. „Mit einem Tag sind alle Hoffnungen zerstört“, fasst eine Russin die Gefühlslage zusammen. „Nach dem 24. Februar glauben wir an nichts Gutes mehr“, resigniert ein Russe im Gespräch. „Alle Fortschritte, die in den 30 Jahren seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion gemacht wurden, sind damit zunichte.“