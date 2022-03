Hilfswelle für die Opfer der Ukraine rollt weiter

Flüchtlinge in Wohnungen einquartiert

Auch die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft leistet aktive Hilfe. Am Dienstag ist die erste Frau mit ihrer Tochter in einer freien OSG-Wohnung in Bernstein eingezogen. Tetyana Khamdun gelang die Flucht über Polen. In Bernstein können sie und ihre Tochter jetzt aufatmen und versuchen, das Erlebte zu verarbeiten. Auch wenn die Angst um Ehemann und Vater groß bleibt.